Biz gönderdik İzmir Büyükşehir reddetti!

Karşıyaka Belediyesi tarafından 30 Ekim depremi sonrası orta ve ağır hasarlı binaların yerine yapılacak konutlara parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı kararının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce reddedilmesi konusu sosyal medyaya taşındı. Mağduriyet yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı ile diyaloga giren Karşıyaka Belediye Başkanı, yetkilerinin kendilerinde olmadığını ve yapılmak istenen çalışmanın Büyükşehir tarafından reddedildiğini sosyal medya kullanıcısına anlattı.

'EKSİK BİR ŞEY YAPMADIK'

Başkan Tugay, "Bayraklı Belediyesi, emsali aldı. Karşıyaka Belediyesi neyi eksik yapıyor ya da yapamıyor? Biz kiralarda ev sahiplerinin fahiş zamları ile uğraşırken rahat uyuyabiliyor musunuz merak ediyorum" diyen vatandaşa şu cevabı verdi: "Bu ifadeniz çok üzücü ve haksız. Gerçekten bilmeden konuşuyorsunuz. Geçmiş meclis kararlarımıza bakın. Biz de emsal artışı kararı aldık ama Büyükşehir onaylamadı. Bayraklı dışında hiçbir yerde onaylanmadı. Nedeni depremde Bayraklı'da binaların yıkılmış olması ve daha fazla hasarlı bina olması. Yani bizim yaptığımız hiçbir eksik yok. Yaşananlar ve içinde bulunan şartlar bu sonucu doğurdu."