Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, Meclis'te yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısına başkanlık ediyor. Kurban bayramı öncesi mesajlarını meclis kürsüsünden veren Başkan Erdoğan konuşmasına "Meclis'in yeni yasama dönemi ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle başladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMMnin 28. Yasama döneminin ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Grup toplantısının demokrasimi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'den milletvekili seçilen siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Hayatını kaybeden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu kardeşlerimizin hatıralarını yaşatacağız.

Seçim zaferinde emeği olan herkese teşekkürlerimizi göndermiştik. Grubumuzun bu ilk toplantısında, her bri dava arkadaşıma, teşkiletımızın tüm mensuplarına buradan şükranlarımızı sunuyorum. 14 ve 28 Mayıs seçimleri, her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Seçim kararının alındığı 10 Mart tarihinden itibaren canla başla çalışan, il, ilçe ve belde teşkilatlarına, adaylarımıza, aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Milletimizin emanetine fedakarca sahip çıkan tüm sandık müşahitlerimize tebriklerimi iletiyorum.

Buradan beraber mücadele verdiğimiz, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm Ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Alperenlere, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum.

Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğinin asla unutulmayacağının bilinmesini istiyorum. Gurbetçilerimiz her iki seçimde de adeta sandıkları patlatarak Türkiye'nin iftiharı oldular. Seçim sürecimiz yüz milyonlar tarafından yakından takip edildi.

"16 MASA YETMEZ BUNU DAHA DA ARTIRMAN LAZIM"

Dün yine İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisi ziyaretime geldi. Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99 dedi. Bunlar bir şeyi gösteriyor. Ne diyorlarlar; 6'lı masa. Şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Bu millet irade ister, eser ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz. "