Muhtar döven CHP’li Koçer’in tedbir kararı kaldırıldı

ÇİĞLİ Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) yaptığı itiraz karara bağlandı. YDK, Koçer hakkında verilen tedbir kararını kaldırdı. Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer hakkında, geçtiğimiz günlerde Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı darp ettiği iddiasıyla, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı. 16 Haziran Cuma günü toplanan İl Yönetim Kurulu, Koçer'in '2 yıl geçici ihraç' istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na gönderilmesine karar vermişti.

KURULA İTİRAZDA BULUNDU

ALİ Rıza Koçer de karara ilişkin itiraz hakkını kullanıp CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) itiraz etti. YDK tarafından kurultay süreci olduğu için Koçer hakkında verilen tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi. Ancak Koçer'in dosyasının İl Disiplin Kurulu'na henüz teslim edilmediği için İl Disiplin Kurulu'nun dosyayı görüşmediği, ilerleyen günlerde dosyayı görüşüp karar bağlayacakları ifade edildi.