Uzlaşı kültürü içinde belirlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret, temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 lira olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MÜSLÜMAN VE YABANCI DÜŞMANLIĞINI REDDEDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan açıklamasında asırlardır hiçbir ayrım yapmadan zulümden kaçanlara sahip çıkan Türk milletinin, aynı vicdani duruşu Suriye'den Ukrayna'ya bölgedeki krizler karşısında tekrar gösterdiğini vurguladı.

ORTAK GELECEĞE TEHDİT

Erdoğan, "İnsanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getiren Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde ana vatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir. Batılı ülkelerde kök saldıktan sonra zehirli bir sarmaşık misali diğer toplumlara da yayılan mültecilere yönelik nefret söylemlerini, Neonazi ideolojisini, Müslüman ve yabancı düşmanlığını reddediyoruz. Kendi ırkı, kültürü ve inancı dışındaki hiç kimseyi insan saymayan bu marazi akımları, insani değerlere ve insanlığın ortak geleceğine tehdit görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN UTANÇ VERİCİ ÖRNEK'

Erdoğan, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz'in son yıllarda "devasa bir mülteci kabristanına" dönüşmesinde, kökleri sömürgeciliğe kadar giden kibirli zihniyetin çok büyük etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz hafta Ege Denizi'nde göz göre göre yaşanan, çoğu çocuk yüzlerce masumun hayatını kaybettiği insani trajedi bunun en son ve utanç verici örneği olmuştur. Uluslararası toplumun, özellikle de kendileri dışında herkese insan hakları ve demokrasi dersi veren ülkelerin artık sorumluluk üstlenmesi şarttır. Mülteci meselesi, göçe ve zorla yerinden edilmeye neden olan şartların kaynağında ortadan kaldırılmasıyla çözülebilecektir."

ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN'A TAZİYE TELEFONU

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti. Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

RUS GAZETECİDEN ERDOĞAN BELGESELİ

Rus gazeteci Mihail Gusman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan belgesel hazırladı. Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Rus gazeteci Gusman'ın "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde, Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasette yükselişi, başarısı ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatıldı. Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma" dedi. Belgeselin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapıldı.