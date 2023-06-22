ÖSYM Başkanı en genç ve en yaşlı adayla buluştu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu YKS'ye giren 89 yaşındaki en yaşlı aday Müfit Öner ile 15 yaşındaki en genç aday Sümeyye Gümüş ile bir araya geldi. Sınavının iyi geçtiğini, Ankara Üniversitesi'nde eğitim almak istediğini söyleyen Gümüş, "El Cezeri'nin yolundan gitmek istiyorum. Amacım yazılım mühendisi olmak" dedi.

"YENİ CEZERİ DOĞACAK"

Sümeyye'nin bu ifadeleri üzerine Ersoy, şu anda üretimi süren teknolojinin mucidinin El Cezeri olduğunu, mucidin 50'nin üzerinde teknoloji geliştirdiğini belirterek, "Sümeyyeler vesilesiyle yeni bir Cezeri doğacak. İHA'larla SİHA'larla yapılan yeni çalışmalarla Türklerin aslında neler yapabileceğini ortaya koymuşuz. Bundan sonra da sizler ve gençlerimiz vesilesiyle güzel bir hedef var" ifadesini kullandı.

"MEZARA KADAR İLİM"

89 yaşındaki en yaşlı aday Müfit Öner ise "Beşikten mezara kadar ilim, bilim... Ben sınavı bizatihi yaşamak istedim. Üniversiteye devam edeceğim, beşikten mezara kadar. Bu sefer kazanırsam tarih ve edebiyat okumak istiyorum" diye konuştu.