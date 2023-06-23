CHP’de Özkoç ve Öztrak kavgası

CHP'de Engin Özkoç'un örgütten sorumlu koordinatörlük görevine getirilmesi kavgaya neden oldu. Resmi olarak görevi almasa da Özkoç, hemen çalışmalara başladı ve bazı milletvekillerini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yeni dönemde atılacak adımlar hakkında bilgi verdi.

Yaptığı aramalardan olumlu geri dönüş alan Özkoç'a, parti içinden sert bir karşı çıkış geldi. Özkoç'a karşı çıkan isim, 'statükoyu' korumaya çalışan Faik Öztrak oldu.

KORİDORDA KAPIŞTILAR

İddiaya göre Öztrak, örgütten sorumlu ismin, CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) birisi olması gerektiği savundu. Parti içinde destek bulan Öztrak, Özkoç'a yönelik kulis yapmaya başlayınca ipler gerildi.

Kulislere dayanamayan Özkoç, iddiaya göre Öztrak ile parti koridorlarında hesaplaştı. Olay o kadar büyüdü ki iki isim arasında bir tartışma yaşandı ve Özkoç bu tartışmada sesini yükselterek Öztrak'a tepki gösterdi.