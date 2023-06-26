Rusya’da anlaşma sağlandı Prigozhin Belarus’a gidecek

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'özel ordusu' olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner'in lideri Prigozhin'in başlattığı isyan sona erdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma kapsamında isyana katılan Wagner askerleri ve isyanı başlatan Prigozhin'e yöneltilen suçlamalar düşürülecek. Wagner grubuna mensup askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacağı, Prigozhin'in ise Belarus'a gideceği duyuruldu.

'KAN GÖLÜNE DÖNÜŞMESİN'

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmeler bütün bir gün sürdü. Sonuç olarak, Rusya topraklarının bir kan gölüne dönüşmesinin kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmaya vardılar. Prigozhin, Lukaşenko'nun Wagner'e bağlı kuvvetlerin Rusya topraklarındaki hareketlerini durdurma ve gerilimi düşürmek için daha fazla adım atma teklifini kabul etti" denildi. Taraflar arasında varılan anlaşma öncesi ulusa seslenen Putin, Wagner'in isyanının bir 'ihanet' olduğunu vurgulamış ve bu isyana katılanların cezalandırılacağını belirtmişti.