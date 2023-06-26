Türkiye en fazla tahılın taşındığı 3’üncü ülke oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan "tahıl koridorunda taşınan tahıl hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, "Türkiye en fazla tahılın taşındığı üçüncü ülke oldu. 44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290'ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda, 13 tahıl ve tahıl ürünün çeşitleri; arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve bezelye bulunuyor" dedi.

YÜZDE 12'Sİ AFRİKA ÜLKELERİNE GİTTİ

1 Ağustos 2022 ile 20 Haziran 2023 tarihleri arasında taşınan toplam tahıl miktarının 32 milyon ton olduğunu ve bu miktarın yüzde 12'sinin Afrika ülkelerine gittiğini vurgulayan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla kurulan tahıl koridoru ile 3 milyon 978 bin 853 ton tahıl Afrika kıtasına taşındı. Türkiye'nin sağladığı güvence ile açılan tahıl koridoru birçok ülkeye yarar sağladı" dedi.