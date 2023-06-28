‘Genel başkan ve ben dahil lider kadrosu değişmeli’

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmalarına, eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. Tezcan, "13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil" dedi. Seçimi kaybettiklerini ve bunun kabul edilmesi gerektiğini belirten Tezcan, "Hiçbir şey olmamış gibi devam etmek mümkün değil. Başımızı kuma gömüp yürüyemeyiz. Kayba göre dönüp ciddi durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Mesele bir suçlu ya da sorumlu arayışı değil. Sorunu bulup çözmemiz gerek. Bu çerçevede hepimiz kusurlu olabiliriz. Önümüzdeki dönemde yeni yol haritası çizmek lazım" dedi. Büyük değişimlerin liderlikle başladığını belirten Tezcan, "Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil. Yani hiç kimse bu süreç içerisindeki sorumluluğunu kenara bırakıp, "Şu değişsin ama ben kalayım" deme hakkına sahip değil. Tekrar görev düşerse tekrar yaparız ama bu bilinçle yaparız" diye konuştu.