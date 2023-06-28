Menderes Belediyesi 7 taşınmazı satışa çıkardı

Menderes Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyede olan toplam 7 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkardı. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

İHALEYE ÇIKIYOR

Belediye taşınmazların satışından en az 91 milyon 500 bin TL gelir bekliyor. Taşınmazların satışına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. Belediye 5'i tarla niteliğinde ve ikisi arsa vasfında olan toplam 7 taşınmazı Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla satışa çıkardı. Taşınmazları satışa çıkaran Menderes Belediyesi ihaleleri 12 Temmuz Çarşamba günü Menderes Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirecek. Tarla niteliğinde olan 5 taşınmaz Akçaköy Mahallesinde, arsa niteliğinde olan bir taşınmaz Menderes Cumaovası'nda ve bir taşınmaz da Tekeli Mahallesinde bulunuyor. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 2.000,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.