  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Derya Yanık: Cezaevleri “ıslah evlerine” dönüşecek

Derya Yanık: Cezaevleri “ıslah evlerine” dönüşecek

Derya Yanık: Cezaevleri “ıslah evlerine” dönüşecek
Meclis'in en yoğun çalışan komisyonlarından biri olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun başına eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geldi. İnsan hakları konusunda yeni dönemin şifrelerini açıklayan Yanık, ceza ve infaz kuramlarından koşulların iyileştirilmesi konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek, "Ceza evlerinin suçun öğrenildiği değil, ıslah mekanları ve insanların iyilik üretmek üzerine kurdukları mekan olması önemli. Süreç takibini yaparken bunu gözetleyeceğiz." diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA