Derya Yanık: Cezaevleri “ıslah evlerine” dönüşecek

Meclis'in en yoğun çalışan komisyonlarından biri olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun başına eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geldi. İnsan hakları konusunda yeni dönemin şifrelerini açıklayan Yanık, ceza ve infaz kuramlarından koşulların iyileştirilmesi konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek, "Ceza evlerinin suçun öğrenildiği değil, ıslah mekanları ve insanların iyilik üretmek üzerine kurdukları mekan olması önemli. Süreç takibini yaparken bunu gözetleyeceğiz." diye konuştu.