İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, Akşener'in kurultaydaki 'hesaplaşma' çıkışıyla ilgili olarak, 'Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı' dedi. İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, Akşener'in seçime girebilmek için CHP'den 15 milletvekili transferi için kullandığı sözlerini eleştirdi. Çıray, "Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi; çünkü '15 milletvekili olayı' gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı" dedi. Çıray, "İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi" diye konuştu.