İsveç failleri cezalandırmalı

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Malkoç'un, 200'ün üzerinde dünya ombudsmanı, ulusal insan hakları kurumları, Asya Ombudsmanlar Birliği, Türk Devletler Ombudsmanlar Birliği ve Uluslararası Ombudsmanlık Enstitüsü başta olmak üzere uluslararası ombudsmanlık ağlarına, İsveç'te bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin mektup gönderdiği aktarıldı.

'KABUL EDİLEMEZ'

Kamu Başdenetçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç mektubunda, dünyadaki Müslümanların inançlarına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınayan ve İsveç makamları tarafından, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu provokatif gösteriye izin verilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

'ÖNLEM ALINMALI'

KUR'AN-I Kerim yakma eyleminin, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğüyle hiçbir şekilde bağdaştırılamayacağını vurgulayan Malkoç, "Bu çerçevede, İsveç hükümetini nefret suçu içeren, Müslümanları hedef alan ve İslam karşıtlığını körükleyen bu tür çirkin eylemleri gerçekleştirenleri cezasız bırakmamaya, hukuk ve insanlık dışı bu tür saldırıların tekrarlanmasını engellemek amacıyla caydırıcı önlemler almaya ve net bir tavır sergilemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.