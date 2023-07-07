İstifa sesleri yükseliyor rakipler çoğalıyor

6 parti liderinin birleşerek girdiği seçimlerde çoğunluğa olaşamayan Millet İttifakı hüsrana uğrarken, Kılıçdaroğlu'na "istifa" yankıları başladı. Seçimin kaybedildiği ilk anlardan itibaren muhalif lider Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesi gerektiği çoğu seçmenin tercihiydi. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun kazanması için türlü çaba sarf eden gazeteciler ve siyasi isimlerden bazıları da, artık kendisinin karşı cephesinde yer almaya başladı.

Öte yandan CHP Genel Başkanlık seçimleri için tartışmalar da artıyor.

'BEN DE ADAYIM'

EKREM İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olacağı tartışma masalarına konu olurken, bir isim daha kendini belli etti. Geçtiğimiz dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu için değişim çağrısı yapan Gelecek İçin Biz grubunun lideri ve eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, adaylığını açıklandı... İddiaya göre Gelecek İçin Biz Grubu bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda İlhan Cihaner'in adaylığını ilan edecek.