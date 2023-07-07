Saadet ve Gelecek Meclis’te grup kurdu

SEÇİMLERDE CHP listelerinden 10'ar milletvekili çıkararak tarihi bir vurgun yapan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis'te ortak grup kurma konusunda anlaştıklarını resmen kamuoyuna açıkladı.

DETAYLAR PAYLAŞILACAK

CHP'NİN Meclis'te 38 koltuk hediye ettiği 4 küçük ortaktan 2'si uzun görüşmeler sonrası grup kurma konusunda uzlaşıya vardı. Saadet Partisi çatısı altında kurulacak grup için dilekçe Meclis'e sunulurken, grup başkanının ise Gelecek Partisi'nden olacağı duyuruldu. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, ortaklığın daha kapsamlı detaylarını önümüzdeki hafta yapacakları ilk grup toplantısında paylaşacaklarını açıkladı.

Öte yandan 2 partiden yapılan yazılı açıklamada, ittifakın Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart yerel seçimlerini de kapsadığı duyuruldu. Ortak grubun, 28'inci yasama dönemi birinci devre süresince Saadet Partisi çatısı altında çalışacağı belirtilirken, "Birinci devre sona erdiğinde partiler işbirliğinin şekli ve sürecini yeniden değerlendireceklerdir" bilgisi paylaşıldı.