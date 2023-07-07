Son Dakika... Başkan Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi! Önemli açıklamalar

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'ndeki kritik görüşmeleri sonrası basın açıklaması yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar

(Karadeniz Tahıl Koridoru) 17 Temmuz'da dolacak sürenin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. (Tahıl Koridoru Anlaşması) 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız.

Esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafından Sayın Başkanı dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak.