Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilere teşekkür ederek başladı. İsveç konusunda tepkilerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Teröre kucak açanlara destek vermeyiz" vurgusu yaparak "Türkiye'nin NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az ülke yapmıştır. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk" diye konuştu.

SİVİL-ASKER İŞ BİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, "15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Emniyet teşkilatımız, asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede, istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış güvenliğini teminde, askeri unsurlarımız vatanımızın her türlü tehdide karşı savunulmasında, diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi görev sahaları içinde mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getiriyor. Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivilasker iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Burası sadece kahraman ordumuzun kurmay kadrosunun yetiştirildiği bir ocak değil, aynı zamanda Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir fikir üretim merkezi olmalıdır" dedi.

'MARKA DEĞERİ ARTACAK'

Milli Savunma Üniversitesinin kuruluşundan bu yana geçen sürede kat ettiği mesafeyi takdirle karşıladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Üniversitemizin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde üniversitemizin küresel marka değerini daha da artıracağına inanıyoruz. Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKLIN VE CESARETİN OCAĞI

Türklerin 2232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir millet olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Ordu-millet kavramının sahibi olan, bu unvanı hak eden tek milletiz. Burası Metehan'ın, Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Gazi Mustafa Kemal'in aklının, cesaretinin, dehasının yaşadığı ve yaşatıldığı güzide bir ocaktır" dedi. Öte yandan 6 il başkanlığına atama yapan Erdoğan, yeni il başkanları ile toplantısında yerel seçimlere sıkı sıkıya hazırlanmaları talimatı verdi.

İSTANBUL'DA TARİHİ ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi dün Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Yaklaşık 2.5 saat süren kritik zirvenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Yaşananlara rağmen Rusya-Ukrayna dostluğunun her yönüyle güçlendiğini belirten Erdoğan, "Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi her platformda açıkladık. Savaşın engellenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik" diye konuştu.

UKRAYNA'YA NATO DESTEĞİ

Erdoğan, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz Tahıl Anlaşmasının devam ettirilmesini umuyorum. Barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasına her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"

Erdoğan'ın ardından konuşan Zelenski, "Rusya'nın devletimize ve halkımıza karşı olan saldırganlığından kurtulmak için gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı minnettarım. Bugün her şeyden önce Türkiye'nin liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkıları sayesinde uluslararası barışı nasıl koruyacağımızın üzerinde durduk. Karadeniz bölgesindeki durumu görüştük. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.