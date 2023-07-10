Her ay su zammına Sayıştay ‘dur’ dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İZSU'nun su tariflerini her ay Üretici Fiyat Endeksi'ndeki enflasyon oranında artırmasına Sayıştay 'dur' diye konuştu.

TARİFE DEĞİŞECEK

Sayıştay, mevzuat gereği İZSU'nun ücret tariflerini maliyet hesabına göre belirlenmesi gerektiğini ve enflasyon oranına göre her ay zam yapma gibi bir mevzuat hükmünün olmadığını ifade etti. Bunun üzerine İZSU Genel Kurulu'nun toplanması kararlaştırıldı. Kurulda fiyatların belirlenmesi için tarife değişikliğine gidilecek. İZSU Genel Kurul gündeminde "01 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hazırlanan su ve atıksu tarifemizdeki değişikliklerin ekte belirtildiği şekilde uygulamaya konulmasının görüşülerek karara bağlanması" hükmü yer alıyor. Buna göre, İZSU'nun su fiyatlarını belirli periyotlarla maliyet hesabına göre artıracağı ifade ediliyor.