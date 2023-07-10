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Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki şehit

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu iki askerin şehit olduğunu bildirdi. Açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün Bingöl'ün Ilıcalar beldesi İçpınar köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ekinci'nin şehit Piyade Sözleşmeli Er Günergök'ün baba ocağına giderek ailenin acısını paylaştığı belirtilerek tüm millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.
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