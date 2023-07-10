‘Tek yürek, tek bilek olarak hareket etmeliyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Amerika Pakistan Kökenli Doktorlar Derneğinin (APPNA) 46. Yıl Konferansı Gala Yemeği'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, İsveç'teki Kuran-ı Kerim provokasyonu üzerinden yükselen İslam düşmanlığına dikkati çekti, dayanışma çağrısı yaptı: "İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı, İslam düşmanlığının ulaştığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor." Mesajında, derneğin 46'ncı Yıllık Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen ve Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın selamlarını ileten Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan müstesna ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Kader ortaklığımızın en son örneğine 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha şahitlik ettik" dedi.

ALÇAKÇA SALDIRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliğin ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, "Batılı ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede ortak hareket etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı'nın 1'inci günü İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı, İslam düşmanlığının ulaştığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Türkiye olarak çok güçlü tepki verdiğimiz bu tür eylemlerin tekerrür etmemesi için hepimize, tüm Müslümanlara büyük sorumluluklar düşüyor. Tek yürek, tek bilek olarak hareket edersek, dünyada kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz. Peygamberimizin buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz zaman kimse bizim bileğimizi bükemez. Hiç kimsenin aramıza girmesine etnik, mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden bizi bölmesine müsaade edemeyiz. Hep birlikte bunu başardığımızda Rabbimizin nusretinin bizimle olacağına inanıyorum" dedi.

BIDEN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesinde yüz yüze görüşme ve Türkiye- ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti. Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde, AB'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin, Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini kaydetti.