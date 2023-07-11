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Haberler Politika Tanju Özcan sert çıktı: En büyük beka sorunu Kemal Kılıçdaroğlu

Tanju Özcan sert çıktı: En büyük beka sorunu Kemal Kılıçdaroğlu

MURATHAN YILDIRIM
Tanju Özcan sert çıktı: En büyük beka sorunu Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açarak Bolu'dan genel merkeze "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kahramankazan yakınlarında basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliği sebebiyle seçimi kaybettiklerini açık açık söyleyen Özcan, "Türkiye'nin en büyük beka sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır" dedi. Yarın saat 17.00 sıralarında CHP Genel Merkezi önüne ulaşması beklenen Tanju Özcan, son basın toplantısında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir an önce istifa etmesi gerektiğini yineledi.
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