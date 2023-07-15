15 Temmuz 2016: Milletimizin destanı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir:

"Selam olsun tanklara karşı dimdik duranlara, Kahramanlara helal olsun, bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara, Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara, Selam olsun Nene hatunlara, Şerife bacılara, helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara, Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara (!) Helal olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara, Yazıklar olsun, özgürlüğümüze kasteden alçaklara, Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara, Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere, Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara(!)

DERİN AMERİKA APARATI

Derin Amerika aparatı FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da teşebbüs ettiği hain darbenin üzerinden 7 yıl geçti. 2016 yılının 15-16 Temmuz gecesinde, ülkemizin yakın tarihte uğradığı en alçak saldırıların başında gelen "15 Temmuz hain darbe girişimi" yaşandı.

Hamisi ve yönlendiricisi Derin Amerika (CIA-Pentagon) olan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ve ihanet girişimi sıradan bir darbe girişimi değildi.

Batı (Atlantik) tarafından yönlendirilen aparat FETÖ'nün ordumuza sızmış unsurları, alçakça bir istila ve işgal girişimine yeltenmiş ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yüzyıllardır şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu'nun mert, yürekli, inançlı, 85 milyonluk aziz milletimizin kararlı tutumuyla hüsrana uğratılmışlardı.

15 Temmuz'da emperyalistlerin derin planları paçavraya çevrilirken, büyük Türk milleti, kökleri eskilere giden bir devlete sızma ve devleti ele geçirme operasyonuna karşı yek vücut olup geçit vermedi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilmesi girişimine karşı, şehit olacağını bilen Ömer Halisdemir'in hiç fütur getirmeden gerekeni yapması, Türk milletinin ihanete geçit vermeyişinin, cesaretin, zaferinin unutulmayacak sembolüdür.

15 Temmuz 2016 gecesi emperyalistlerin uşaklarını

açtıkları çukurlara gömen aziz milletimiz, demokrasiye aşık olduğunu tarihi bir örnekle kayıtlara kalın harflerle yazdı.

Evet. Her gün güneş yeniden doğuyor. Dünyanın küresel güçleri-derin mahfilleri boş durmuyor. Emperyalist ülkelerin liderleri değişiyor ama zihniyetleri yaşıyor.

Bu gerçek ışığında, 15 Temmuz 2016 darbesinin tekrar tekrar analiz edilmesi milli bir görevdir.

Rahmetli mili şairimiz Mehmet Akif'in İstiklal Marşı şiirindeki çok anlamlı, yüzyıllar geçse de etkisi ve rolü eksilmeyecek mısralarını aklımızdan hiç çıkarmamalıyız "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Rahmetli Mehmet Akif'in bu mısraları emperyalistlerin (dış odakların) Türkiye üzerindeki plan ve projelerini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Tekrar ve tekrar ifade etmeliyiz ki, Türkiye'yi derinden etkileyen başta 15 Temmuz olmak üzere, gerçekleşen darbelerin bir daha vuku bulmaması, ülkemizin refahı, milletimizin birliği ve devletimizin bekası hayatı bir konudur.

Allah bir daha milletimize darbeleri yaşatmasın. 15 Temmuz şehitlerini ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Allahımızın Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ve sağlıklı bir yaşam vermesini niyaz ediyorum.

SONUÇ

DÜNYANIN en stratejik konumunda bulunan Anadolu topraklarının bin yıldır sahibi olarak daha nice bin yıllara yürürken 15 Temmuz 2016 darbesi başta olmak üzere ülkemizde gerçekleştirilmiş 27 Mayıs 1960/12 Eylül 1980/ 28 Şubat 1997 darbelerinin arka planını hep araştırmak, geleceğe yönelik dersler almak mecburiyetindeyiz.

Müslüman Türkler olarak Haçlı Siyonistlerin Anadolu topraklarında her zaman gözü olduğunu asla unutmamalıyız.