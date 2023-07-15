Türkiye yine tek yürek

15 Temmuz 2016 akşamı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak bilinen örgütün mensupları darbe girişiminde bulunarak ülkeyi bölmeye çalıştı. O gün Türkiye tek yürek oldu ve ülkesini canı pahasına savundu. O günün adı ise 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü oldu. Her sene yapılan etkinliklerle anılan şehitlerimiz için bu sene de törenler düzenlenecek ve yürüyüşler yapılacak. Bu kapsamda İzmir'de de çeşitli etkinlik ve törenler düzenlenecek.

İZMİR PROGRAMI

İzmir 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Programı da belli oldu. 10.00: Kadifekale Hava Şehitliği ziyareti 20.00: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Başlangıcı ve 15 Temmuz temalı belgesellerin gösterimleri 20.30: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 20.33: Kur'an-ı Kerim tilaveti 20.50: Mehteran Konseri (Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi) 21.30: İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in açılış konuşmaları-15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu Sancak teslimi- Protokol konuşmaları- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2023 günü yapacağı halka hitabının canlı olarak ekranlardan verilmesi 22.30: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016 gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrının gösterimi 22.40: Kahramanlık Türküleri Konseri 23.10: Zeybek Gösterisi (Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu) 23.35: Semazen Gösterisi (Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi) 23.50: Darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların gösterimi 00.13: Tüm camilerde aynı anda sela okunması 00.20: Fetih Suresi'nin okunması ve Dua