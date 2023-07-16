15 Temmuz şehitleri İzmir’de anıldı

15 Temmuz şehitleri, İzmir'de düzenlenen çeşitli etkinlik ve törenlerle anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İzmir Valiliği tarafından Konak Meydanı'ndaki Hükümet Konağı önünde de 7 yıldır olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstiklal Marşı ve şehitler için yapılan saygı duruşu ile başlayan etkinliğe İzmir ve Ege'nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş katılarak Konak Meydanı'nı doldurdu.

YENİ ASIR YÖNETİMİ 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİNDE

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Haber Koordinatörü Sezai Elgin ve Haber Müdürü Erhan Gülenç, İzmir Konak Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz etkinliğine katıldı.