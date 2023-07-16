Hiçbir çete, hiçbir paralel yapı bu zemini imha edemeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ'nün darbe girişiminin 7'nci yılındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde yazılı mesaj yayınladı. BAHÇELİ, milli iradeye sürülmek istenen kara lekenin yine milletin azim ve kararlığıyla sayesinde temizlendiğini, küresel komplo ve kumpasların da kahramanca ezildiğini bildirerek, "Unutmayalım ki, Halaskar Zabitanlar dönemi çok geride kalmıştır. İhtilaleler, muhtıralar, cunta devirleri tarihin çöplüğüne çoktan atılmış ve üzeri küllenmiştir. Türk milletinin ortak geleceğinin temeli; kardeşlik, milli birlik, hukukun üstünlüğü ve demokratik onurdur. Türkiye'mizin dayandığı zemin milli ve manevi ilkelere, tartışılmaz anayasal esaslara bağlıdır" diye konuştu.

'HEPİMİZ BU CENNET VATANIN SAHİBİYİZ'

Bahçeli, "Hiçbir çete, hiçbir paralel yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir darbe ve dağılma heveslisi mihrak bu zemini imha edemeyecek, nitekim huzur cellatlarının sonu her daim hüsran olacaktır. Parti aidiyetimiz ne olursa olsun; siyasi, ideolojik ve dünya görüşümüzün pusulası nereyi işaret ederse etsin, hepimiz Türk milletinin mensubuyuz ve hepimiz bu cennet vatanın sahibiyiz" açıklamasında bulundu.