İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı 3. meclis oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında gerçekleşti. Oturumda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'nın kapatılması tartışıldı. İlgili madde, Cumhur İttifakı'nın 'ret' oyları ile kabul edildi. AK Parti Grubu'ndan sert tepki geldi.

LOKOMOTİFİ OLMALIYDI

İzmir'in en temel sorunu deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bu dönüşümün tamamının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapması mümkün değil. Ama lokomotif görevi görmesi gerektiğini çok dile getirdik. Bunu İZBB, Bakanlığın verdiği yetkiyle hızlıca çalışacaktı. Biz bu yöntemi eleştirmiyorduk, yavaşlığı eleştiriyorduk. Ama bir gerçek var 13 yıllık bir kadro ve tecrübe uzlaşı ile bir noktaya gelmişti. Siz bu daireyi alıp kapatıyorsunuz. Kentsel dönüşüm bu Meclis'in oylarıyla İZBETON'a devredildi. İZBETON kendisinin yetersiz olduğunu düşünmüş ve kooperatif kurdurmuş. Karşıyaka'da İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi" dedi.

KOOPERATİF İNŞAATA BAŞLIYOR

HIZAL şöyle devam etti: "Yüklenici sıfatıyla Örnekköy'de İZBETON ile protokol imzalayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu. Hukuki olmayan bir şekilde, kooperatifler inşaata başlıyor. İZBETON ile kat karşılığı sözleşme yapılıyor. İZBETON'a devredilecek bağımsız bölümlerin tamamı kooperatife verilmiş. Bir parselde 130, diğer parselde 250 daire diğer parselde 12 dükkanın tamamı. Siz kimin malını kime satıyorsunuz? Bu arsa vatandaşın. Sen kimsin, bu yetkiyi kimden aldın? Bu iş tabiri caizse ballı geldi. Çünkü işin rantsal kısmı 5 milyar lira."