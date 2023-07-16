“O geceyi gelecek nesillere aktarmalıyız”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimi düzenlendi. TBMM Şeref Holü'ndeki törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından 15 Temmuz anısına hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı.

'15 TEMMUZ'UN İKİ TARAFI VAR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinin 2 tarafı olduğunu ifade ederek, "Bir tarafında alçaklık, karanlık, insanlara ve millete karşı düşmanlık, bir tarafta hile ve desise, yabancıların emelleri ile kendi emellerini tevhit etmiş emperyalistlerin uşağı olan zihniyet, ülkeyi bir darbeye, darbenin ardından iç savaşa ve belki de ardından bazı emperyalist güçlerin işgaline hazırlamak üzere teşebbüse geçmiş olan ve esasında önceden çok iyi hazırlanmış, planlanmış bir darbe teşebbüsünün aktörleri. Diğer tarafta ise hiçbir şeye hazırlanmamış, spontane olarak yollara çıkmış, milli birliği ve beraberliği korumak için canını siper etmiş, meydanları doldurmuş, millet iradesine sahip çıkmak kararlılığıyla her yeri, bütün alanları darbecilerin karşısına çıkarak kapatmış olan, şuuruna, gerçekten geleceğine sahip çıkan demokrasisine, ülkesine, bayrağına, mukaddesatına sahip çıkan bir millet" dedi.

'KÖTÜLÜK DE İYİLİK DE ZİRVEDEYDİ'

Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz 2016 gecesi kötülüğün ve iyiliğin karşı karşıya kaldığı, kötülüğün de iyiliğin de zirvede olduğu unutulmaz bir geceydi. O geceyi sadece o gecede yaşanan hatıraları canlı tutmak bakımından değil, aynı zamanda milletimizin karşısına bir daha böylesine meşrun bir saldırı çıkmasın diye çok iyi şekilde anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız."

KÜLLİYE'DEKİ ANITA ÇELENK BIRAKTILAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de 15 Temmuz Anıtı'na şehit yakınları ve gazilerle birlikte çelenk bıraktı, dua etti. Yılmaz, daha sonra anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle fotoğraf çektirip, sohbet etti.