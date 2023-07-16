Şehitliklerde gurur ve hüzün bir arada

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, demokrasiyi korumak için canı pahasına yollara çıkan ve hainler tarafından şehit edilenler Türkiye'nin dört bir yanındaki 15 Temmuz şehitliklerinde dualarla anıldı.

'BİRER MEŞALE OLDUNUZ'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir ve çevre illerde şehitlikler ziyaret edildi. Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatan topraklarını korumak için canlarını feda eden kahramanların, Türkiye'nin bağımsızlığının sembolü

olduklarını vurguladı. Şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Köşger, "Büyük Türk milleti olarak şehitlerimize olan minnettarlığımızı sözlerle ifade etmek elbette yeterli değildir. Onların aziz hatıralarına sahip çıkarak ülkemizin birliğini ve beraberliğini koruyacak, kardeşlik duygularımızı her zaman en üst seviyede tutacağız. Gözlerini kırpmadan vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, sizler bizim için birer meşale oldunuz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, her birinizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun."