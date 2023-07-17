‘Bireysel önlem şart’ dedi topu vatandaşa attı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl doruğa çıkan sivrisinekle mücadalede adeta havlu atmış gibi bir adım attı. Soyer, belediye basın bürosuna sivrisinekle mücadelede "bireysel önlemin şart" olduğu belirtilen bir haber bülteni yayınlattı.

'YENİ TÜRLER ÇIKTI'

Bültende görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Kerem Girişken Yeni bir sinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineğinin artık Türkiye'de ve dünyada pek çok ülkede baskın tür haline geldiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Hem iç hem de dış mekanda kan emiyor. Sabah erken saatlerde ve akşamları avlanıyor. Diğer sineklerden farklı olarak gündüz daha fazla avlanıyor. Çok güçlü, dirayetli. Yumurtalarını sadece sulak alanlara değil, nemli çamurlara da bırakabiliyor. Tahriş gücü çok fazla. İnsanları ısırdığında kaşıntıya neden oluyor. Kaşındıkça bu durum artıyor ve insanlar hastaneye gidecek duruma gelebiliyor. Büyük etki yaratıyor. Bu sineğin bizim açımızdan en sıkıntılı yanı mesken yerlerinde, evlerin bahçelerinde üremesi. Plastik kaplar, saksı altları... O nedenle evlerin önlerinde, bahçelerde bulunan su kaplarında su bırakılmaması, kedi ve köpekler için sokaklara bırakılan kaplardaki suların da sık sık değiştirilmesi gerekiyor" dedi. Girişken, yurttaşların bireysel olarak alacağı her önlemin, sivrisineklerle mücadeleyi daha da başarılı kılacağını sözlerine ekledi.