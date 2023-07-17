Meydanlar doldu taştı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7. yılında Türkiye genelinde etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin dört bir yanında anıldı. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.

İZMİR: İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Meydanı dolduran vatandaşlar, Türk bayrakları ve marşlarla şehitlerimizi andı. Tören, Kahramanlık Türküleri konseri, zeybek gösterisi, semazen gösterisi, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların yayınlanması, camilerde aynı anda sala okunmasıyla gece boyu devam etti.

MUĞLA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Kemal Seyfettin Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar, mehterana eşlik etti.

BALIKESİR: Darbe girişiminin yıl dönümünde Balıkesirliler bayraklarla meydandaki yerini aldı. Valilik önünde buluşan vatandaşlar ve protokol hain darbe girişiminin yaşandığı günü ve vatandaşın sokağa çıktığı o dakikaları adeta tekrar yaşadı.

DENİZLİ: Denizlililer de meydanlara akın etti. Belediye Başkanı Zolan, "Biz bir olduğumuz sürece düşmana geçit vermeyiz" dedi.

MANİSA: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

AYDIN: Vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe akın etti. İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlanan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.