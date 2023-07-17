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Haberler Politika Türk havacılığının sembol ismi anıldı

Türk havacılığının sembol ismi anıldı

Türk havacılığının sembol ismi anıldı
Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Vecihi Hürkuş, 54'üncü vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programına Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği'nin üyeleri de katıldı. Hürkuş'u anmak için her sene İstanbul'dan Ankara'ya geldiklerini belirten Dernek Başkanı Bahadır Gürer, "Türkiye'de ilk uçağı yapan ve ilk uçuşu gerçekleştiren Vecihi Hürkuş'tur. Daha sonra ise yolundan sapmayarak Vecihi 14, Vecihi 15, Vecihi 16 gibi uçakları yapması, bir sivil havacılık okulu açması, ilk sivil Türk hava yolu şirketi kurmuş olması Türkiye için çok önemli kazanımlardır" diye konuştu.
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