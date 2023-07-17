Uzundere’de 34 konut daha satılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Uzundere'de depremzedelerin oturduğu ve evleri boşaltmaları için tebligat gönderdiği Uzundere Konutları'ndaki taşınmazlar için 27 Temmuz'da yeni bir ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi toplamda 34 daireyi açık teklif usulüyle satışa çıkaracağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar İlçesi Yaşar Kemal Mahallesi'nde mülkiyeti belediyede olan Uzundere Konutlarındaki taşınmazlar için yeni bir ihaleye çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi ihale kısmında duyurulan ve Mesken Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bildiriye göre, taşınmazlar 27 Temmuz günü ihaleye çıkarılacak.

MAHSUPLAŞMIŞTI

Taşınmazlar 1 milyon 33 bin TL ile 2 milyon 22 bin TL arasında değişen tahmini bedellerle satılacağı açıklandı. Belediye daha önce buradan çok sayıda konutu belediyeden alacağı olan firmalara satmış ve ödeyecekleri daire paralarını alacaklardan düşüp mahsuplaşmıştı. Sadece Diyarbakırlı Aktepe Group'un bu şekilde 21 daire alıp belediye ile mahsuplaştığı ortaya çıkmıştı. Bu satışlarda da alımların yine belediyeden alacaklı firmalar tarafından olabileceği belirtiliyor.