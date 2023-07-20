CHP’de gizli darbe toplantısı!

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden sesler yükselmeye başlamış koltuğu sallantıya girmişti. CHP içinde her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

'AKSİYONA DÖNÜŞECEK'

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zoom üzerinden gerçekleştirdiği gizli toplantı ifşa oldu.

İmamoğlu "Birkaç hususta ilk planlamımızı yapmıştık. Hem parti meclis süreci ile ilgili bir zemin oluşturmaya karar vermiştik. Özellikle örgütte görevden alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. İkincisi özellikle alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi ya da olgunlaşabilir mi? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. Bir öngörü zemini oluşacaktı. O konu da bir çalışma sürdürülecekti" diyerek toplantıya başladı. Darbe toplantısına katılan isimlere süreci anlatan Ekrem İmamoğlu, "O zaman parti meclisi süreci dengede gidiyor. Muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü bir aksiyona dönüşecek" dedi.

'KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Bizim bu ve benzeri belki de seçimden bu yana 200'e yakın toplantımız olmuştur. Bunlar devam ediyor, hiçbir gizli bir tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunların hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım, o masalarda konuşmaya devam edeceğim" dedi. İmamoğlu görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması ile ilgili "Bunu araştıracağız, bakacağız" diye konuştu.