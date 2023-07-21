CHP yerel seçim sonrası bölünebilir!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP kurmayları ile yaptığı online toplantının sızmasının ardından, CHP'deki tartışmalar başka bir noktaya evirildi. Toplantının aktörlerinden "Birçok toplantı yapıldığı ve gizli olmadığına" ilişkin açıklamalar gelirken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıdan haberdar olunmadığını, doğru bulmadığını kaydetti. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KATILANLAR PARTİNİN AĞIR TOPLARI'

TOSUN, "Bu toplantıya katılanlara baktığımızda, partinin ağır topları. Şu anda parti yönetiminde değiller ama geçmişte CHP'de çok önemli konumdaydılar. Böyle bir toplantının yapılma amacı, 15 dakikalık video dışında değerlendirildiğinde, CHP'de yönetim değişikliğine uzanan süreci başlatmak; PM, MYK'dan üretilecek taleplerle olağanüstü kurultayı toplamak. CHP genel merkezinin kurultay toplanmasına ilişkin bakışı ise normal seyirde delege seçimlerinin yapılması ve ardından yerel seçim sonrasına da sarkabilecek bir takvim vardı. Buradan süreci hızlandırmak istedikleri anlaşılıyor" dedi.

İKİ BAŞLI GÖRÜNÜM ORTAYA ÇIKTI

TOSUN sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle partinin ağır toplarının Ekrem İmamoğlu ile hareket etmesi CHP içinde yönetim mücadelesinin, liderlik mücadelesinin yaşanabileceği izlenebileceği veriyor. Seçmen buna nasıl bakıyor, genel seçim sonuçlarını dikkate aldığımızda, haklı olarak seçim sonuçlarını başarılı göremeyen bir seçmen kitlesinde bir değişim arayışı var ama bu yöntemle mi olmalı yoksa partinin bütün unsurlarıyla mı kararlaştırılmalı... Bu konuda görüş farklılığı olduğunu da söylemeliyiz. Ancak sonuç olarak, 2 başlı bir görünüm ortaya çıktı. Bu CHP'nin geleceği açısından, bir takım riskleri de taşıyor. Hatta yerel seçim sonrası partide bir ayrışma, bir bölünme dahi yaşanabilir. Böyle bir tablo var ortada."