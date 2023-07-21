Kıbrıs’ın dünyaya açılan yeni penceresi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı'nın dün yapılan açılış törenine katıldı. Yeni terminal ve pistinin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "2 bin 750 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal eskisine kıyasla altı kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir" dedi.

ADANIN EN BÜYÜĞÜ

Terminal binasının turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, daha fazla yenilik, daha fazla istihdam demek olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bugün itibari ile Ercan Havalimanı Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır.

Bu eser Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır" dedi.

HAKSIZ VE HUKUK DIŞI

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeni ile Ercan Havaalanı ile sadece Türkiye'den doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, "Kıbrıs Türkleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanından gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliği ile yerli ve yabancı yolculara hizmet sunmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı güne uzak değiliz" ifadelerini kullandı. Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhur İttifakı ortakları da açılış törenine katıldı.

2 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Lefkoşa'da bulunan Concorde Hotel'deki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

ÇATIŞMA DEĞİL EŞİT İKİ DEVLET'

Erdoğan, "Uluslararası toplumu Kıbrıs Türkü'ne uygulanan izolasyonu haklı gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadığını söyleyen dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın çağrısına kulak vererek hukuki temelden yoksun kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs adasına gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum" dedi.

ERSİN TATAR: BİZE YAPILAN HAKSIZLIKLARA SON VERİLMELİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende şöyle konuştu: "Kıbrıs barış harekatının 49'uncu yıldönümünde yılların tecrübesi yeni Ercan Havaalanı'nın açılması bizim için çok onur ve gurur. Uluslararası bağlantılarında sıkıntımız var ama hamdolsun Türkiye üzerinden dünyanın her merkezinden buraya uçuşlar olabiliyor. Böyle bir havalimanı güneyde bile yok. Hızla dünyanın birçok ülkesinde yok. Uluslararası camiaya bir kez daha sesleniyoruz. İzolasyon, ambargolar seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara son verilmesi gerekiyor. Çünkü seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır."