CHP’de kaset savaşı

CHP, artık tamamen bir kaset partisine dönüştü. CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın bir kasetinin sızdırılmasının ardından istifa etmesiyle yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanırken, CHP'de yeni kaset vakaları birbiri ardında yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önemli isimleriyle zoom üzerinden yaptığı darbe toplantısının sızdırılmasının ardından, şimdi de İmamoğlu'nun en büyük rakibi olan ve CHP'nin önceki günkü toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını ilan eden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun bir restoranda iki genç kadınla otururken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyadan yayınlandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminde gelişmeleri evinden takip ettiği Kerimoğlu'nun bu fotoğrafını İmamoğlu cephesinin mi sızdırdığı iddiaları kulislerde konuşuluyor.

MEYDAN SAVAŞLARI

CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruma-paylaşma savaşı cumartesi günkü Belediye Başkanları toplantısında tırmanırken, pazar günü gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında zirve yaptı. CHP Meydan Savaşı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruma- paylaşma kavgası, ÇARPIŞAN 2 CEPHE'nin birbiri ardına kasetlerle bel altı vuruşlar fırtınasına döndü. CHP'de seçim sonrası başlayan Ekremcilerin 'değişim' tartışmaları 'yüzleşmeye' ve ardından tarafların birbirine kırımına doğru yol alıyor.

YÜZLEŞMENİN ARKA PLANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere yönelik olarak belediye başkanları ile bir toplantıyı cumartesi gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı dört saat sürdü. Toplantı basına tamamen kapalı gerçekleştirildi ve hiçbir danışmanın katılmasına izin verilmedi. Bu tedbirin video sızıntısı sonrası alındığı kaydedildi. Ancak, içerideki kapışmalardan cumartesi gecesi müthiş sızıntılar oldu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu video sızıntısı sonrası ilk kez bir araya geldiler. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun geçmişte 'Kılıçdaroğlu'nun yanında' olduğu bilinen arkadaşları ile bir toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu tepki gösterdi, 'etik' bulmadığını, tekrarı olursa 'gereğini yapacağını' açıklamıştı.

Sakin başlayan toplantının ilerleyen süreçte ortaya çıkan çıkan gerginlikleri, toplantı sonrası sızdırıldı.

Sızan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada yerini bırakacağı kişiyi de tarif etti: "Partinin ilke ve değerlerine bağlı, partiyi ileri götürecek geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" demesi manidar bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, İmamoğlu'na dolaylı olarak "kirli" dediği şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu, isim vermeden, GİZLİ ZOOM toplantısını ahlakı bulmadığını belirtti.

SİNİRLER GERİLDİ

Kapalı toplantıdan sızdırılan bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu görüntüleri sızan toplantıya "Etik dışı" denilmesine tepki göstererek konuşmasına başladı.

"Etik dışı bulmanızı hiç kabul etmiyorum.

Etik dışı olan nedir? Biz partililer olarak içimizde konuşmayacağız da kiminle konuşacağız? Ben bir daha bir seçimde ikinci parti olmayı içime sindiremem. Kılıçdaroğlu ile görüştüm.

'Değişim başlatacağız' dedi.

KERİMOĞLU ÇOK KIZDI

İmamoğlu'nun konuşmasına çok sinirlenen ve bir süredir gerilim yaşadığı Kerimoğlu ise sert bir çıkış yaptı. "Partide genel başkanlık sorunu yoktur. 'O gitsin bu gelsin' meselesi olamaz. Ama bu partinin etinden sütünden faydalanıp şan şöhret sahibi olanların da hakkı değildir.

Siz zoom toplantılarıyla genel başkanın arkasından çalışacağınıza partiye çalışın. Ben de önseçim olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayım" dedi. Sızdırılan bilgiye göre İmamoğlu, sataşma üzerine oturduğu yerden konuştu: 'Böyle bir üslup olmaz.

Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum" şeklindeki tartışmaların ardından Kerimoğlu - İmamoğlu tartışması, yeni bir kasetle tırmandı. Kerimoğlu'nun adaylık çıkışının ardından dikkat çeken bir fotoğraf karesi sosyal medyaya servis edildi.

FOTOĞRAFLA VURULDU

Kerimoğlu'nun fotoğrafta 2 genç kadınla yemek yediği görülüyordu.

Kerimoğlu'nun ekibine göre, bu bel altı fotoğrafı, Ekrem Imamoğlu'nın trolleri yayınladı. Muharrem Erkek'e yakın isim Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un, Kılıçdaroğlu'na "İstifa etmelisiniz" çıkışında bulunduğu sızdırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun da yanıtta, "Ben bu koltukta zorla oturmuyorum. Ne olacağına delege karar verir. Ben istifa etmesini de bilirim ama zamanı gelince. Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır.

Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor" dedi.

İMAMOĞLU'NA BİR DARBE DAHA...

Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısından sonra, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaları iptal ettirdi. Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde

olduğu bilinen Halk TV'de sürekli CHP'nin eleştirildiği savunularak, Halk TV ile 1 Ocak 2023'te imzalanan sözleşme sonlandırıldı.

Kerimoğlu ile İmamoğlu birbirine girdi

GİZLİ zoom toplantısı' sonrası İBB Başkanı İmamoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yüz yüze geldiği toplantıya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

CHP Belediye Başkanları toplantısında ise yeni detaylar ortaya çıktı.

Yerel seçim stratejisinin masaya yatırıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler bazında tespit ettikleri eksiklikler, yapılması gerekenler üzerine bir konuşma yaptı. Daha sonra söz alan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, " Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız.

Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır." dedi. İmamoğlu ise, "Böyle bir üslup olmaz. Ahlaksız, sensin! Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun" yanıtını verdi.