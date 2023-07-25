Aydın ve Muğla’da vatandaş isyanda

Aydın ve Muğla'da yaşayan vatandaşlar belediyelerin hizmet eksikliğinden dert yanıyor. Vatandaşlar Aydın'ın Buharkent ilçesinde bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Şehir Parkı'ndan akan kirli suyun sokağa akmasına isyan etti. Muğla'nın Karamehmet Mahallesi sakinleri yıllardır kanalizasyon altyapısının bir türlü yapılmadığını, pis kokudan, yollara taşan atık sulardan ve vidanjör parası ödemekten bıktıklarını söyleyerek, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne gösterdi.

BAŞKAN VİDEO PAYLAŞTI

Aydın'da Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Atatürk Şehir Parkındaki cemiyet alanından akan kirli suyun sokağa akmasına isyan etti. Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk Şehir Parkı'ndaki cemiyet alanından çıkan pis suların sokağa aktığı videoyu paylaşarak, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Parkın bakımsızlığı ve ağaçların kurumasını da eleştiren Erol, "Rezillik bu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışının geldiği nokta... Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Buharkent Belediyesi'nin elinden aldığı ve kiraya verdiği Atatürk Şehir Parkı'nda cemiyet alanından çıkan pis sular sokağa akıyor. Bu durumdan sizce kim sorumludur? Aydın Büyükşehir Belediyesi mi? İşletmeci mi? Parkın bakımsızlığı ve kuruyan ağaçlar çabası...." notunu o anların görüntüsünü de ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇEKİLMEZ HAL ALDI

Muğla'nın sürekli kanayan yarası olan kanalizasyon eksikliği de artık çekilmez bir hal aldı. Öyle ki kentin birçok ilçesinde yaşanan altyapı sorunları vatandaşı artık canından bezdirdi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'ne tepki gösteren vatandaşlara, bu sefer de merkez ilçe Menteşe'de bulunan mahalle sakinleri katıldı. Mahalle sakinleri yıllardır kanalizasyon altyapısının bir türlü yapılmadığını, pis kokudan, yollara taşan atık sulardan ve vidanjör parası ödemekten bıktıklarını söyledi.

'SÜREKLİ OYALIYORLAR'

Karamehmet Mahallesi Emek Sokak'ta kanalizasyon olmadığı için vatandaşlar ayda 5 kez vidanjör parası ödemek zorunda kalıyor. Tuvaletlerin sürekli taştığını ileri süren vatandaşlar, astronomik fiyatların alındığı fosseptik çukurlarının boşaltılması için vidanjör parası vermekten bıktıklarını dile getirdi. Defalarca yetkililere başvuran mahalle sakinleri, ödenek olmadığı gerekçesiyle sürekli oyalandıklarını, artık bu şekilde yaşamaktan maddi ve manevi dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti.

'BİZE SAHİP ÇIKAN YOK'

Üç yıldır MUSKİ'ye başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten bir mahalle sakini, "Mahallede imza topladım. 68 yaşındayım. Evimden MUSKİ'ye yaya olarak gittim. O kadar uğraşmamıza rağmen yine olmadı. 450-500 metre kadar bir yer bu. Herkesin kanalizasyonu var. Bizim yok. Bize sahip çıkan da yok" diyerek yetkililere isyan etti.