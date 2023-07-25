TMMOB’un iptal istemi reddedildi

Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Başkanlığı'nın, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği emsale ilişkin açtığı iptal davası, 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, savunmasında TMMOB'un iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve talebin reddini istedi. MAHKEME plan notuna ilişkin, "Deprem sebebiyle ağır ve orta hasarlı hale gelen binalar ile riskli yapıların dönüşümü için ve acil konut ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tesis edildiği, plan değişikliği niteliğindeki davaya konu plan notu kararının bu sebeple teknik ve nesnel bir gerekçeye dayalı olduğu, getirilen değişikliğin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve en nihayetinde kamu yararı amacını sağlamaya yönelik olarak tesis edildiği sonucuna ulaşılmıştır" kararı vererek davanın reddine hükmetti.

ÇOBAN: DİĞER İLÇELER İÇİN DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İZDEDA Başkanı Bilal Çoban, "Mahkemeden çıkan karar depremzedelerimizi çok mutlu etti. Biz Bayraklı için alınan bu kararın diğer ilçelerimiz için de alınacağına inanıyoruz. Diğer ilçelerimiz için de sürecin takipçisi olacağız. Karara TMMOB tarafından 30 gün içinde itiraz edilmezse karar kesinleşecek ya da istinaf da davayı reddederse karar kesinleşecek. Depremzedelerimizin hasretle beklediği yuvalarının önündeki bir engel daha aşılmış olacak" dedi.