Hepinizin haberi vardı

Muhalefetteki seçim yenilgisinden sonra başlayan kriz gizli anlaşma skandalı ile zirve yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde ikinci turdan önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan destek istemişti. Seçimden sonra katıldığı bir programda "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" diyen Özdağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlandı.

CEVAP VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun doğruladığı ve Öztrak'ın haberdar olmadığını söylediği gizli anlaşma gündeme bomba gibi düştü. Başta muhalefetteki liderlerden olmak üzere ortaya çıkan bu gizli anlaşma büyük tepki çekti. Yapılan yazılı ve sözlü açıklamalarda söz konusu anlaşmanın siyasi ve ahlaki etiğin dışında olduğu dile getirilirken Özdağ tepkilere cevap verdi. Tüm liderlerin, özellikle de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapılan anlaşmadan haberi oldu

ğunu belirten Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Kameraların önünde, 28'inden önce çıktı, tek tek tek açıkladı. Neden açıkladı onu bilemem ama açıkladığını biliyoruz. Ben bile Twitter hesabımdan bu açıklamayı paylaştım. Özetle, Kemal Bey'in yapmış olduğu hamle, yani Zafer Partisi ile bu ittifak çerçevesinde Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın verilmesi bütün bir seçim kampanyası boyunca yapılmış en doğru harekettir. Tabanda da böyle bir karşılık gördü zaten."