Sarıgül’e yumruklu saldırı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te yumruklu saldırıya uğradı. Sarıgül'e yumruk atan ismin 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu iddia edildi. Sarıgül, söz konusu olayların ardından kısa bir açıklama yaptı. Sarıgül açıklamasında, "Geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana birtakım sorular sordu. Ben de "Bilmiyorum. Burası bunun yeri değil" dedim ve oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Tabii ki yüce parlamentoda bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesine talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzmüştür" ifadelerini kullandı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Sarıgül açıklamasına şöyle devam etti: "Bir alacak-verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum. Daha önce tanıyordum fakat çok değişmiş. Kim olduğunu bilemedim, bilsem ben yabancıları karşılıyorum. Odamıza gelirsin, randevu alırsın konuşuruz. Son derece üzüldüm."

TÜYSÜZ: BANA BORCU VARDI

Olay sonrasında Meclis'ten çıkarken görüntülenen Turan Tüysüz, bir basın mensubunun yumruklaşma iddiaları üzerine sorduğu soruya cevaben "Bir şey yok" dedi. "Alacak verecek davası mıydı?" sorusu için ise Tüysüz, "Aynen öyle" cevabını verdi. Tüysüz'ün "Size borcu mu vardı" sorusuna da "Aynen öyle" cevabını vermesi dikkat çekti.