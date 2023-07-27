‘Bir daha yapan partiden kovulur’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önemli isimlerinin gizli ZOOM toplantısının kamuoyuna bomba gibi düşmesinin ardından bir skandal daha ortaya çıktı. Kameralar önünde gizli toplantıyı sakin bir tavırla ve olgunlukla karşılayan Kılıçdaroğlu, kamera arkasında vekilleri tehdit etti.

'MÜSAADE ETMEM'

Bu kapsamda CHP Lideri'nin partisinin vekilleri ile yaptığı 3 saatlik toplantıdan bilgiler kamuoyuna yansıdı. Gizli ZOOM toplantısına katılanların da aralarında bulunduğu vekillere sert çıkan Kılıçdaroğlu, benzer olaylarla öne çıkan isimlerin partiden kovulacağını söyledi. Sert konuşan Kılıçdaroğlu, "Parti içindeki konuları, kamuoyunda tartışmayın. Kamuoyu önünde farklı görüntü vermeyi kabul etmem. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayırırız" dedi.