Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’den ihraç edildi

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi. CHP'de kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün gerçekleştirilen YDK toplantısında parti tüzüğünün 68. maddesi 1'inci fıkrasının a ve b bentleri uyarınca partiden ihraç edildi.

"TAMAMEN BAY KEMAL'İN KARARI"

BU tamamen 'Bay Kemal'in kararı. Yüksek Disiplin Kurulu'nu kendi seçtirdi anahtar liste ile. Erdoğan'ı tek adam olmakla suçluyor, asıl kendisi tek adam. CHP içindeki yasama, yürütme ve yargı hepsi bunun elinde" dedi.