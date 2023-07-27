“Kılıçdaroğlu’nun görev süresi bugün sona erdi”

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, muhalif medyaya verdiği demeçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin bugün itibarıyla sona erdiğini öne sürdü. 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan kurultaya atıfta bulunan Sav, "Genel başkanın görev süresi üç yıldan fazla olamaz. Dolayısıyla bu süreler aşılmıştır. Partinin kendisini bu açıdan da gözden geçirmesi, ileride parti organlarının hukuken meşru olup olmadıkları tartışmalarına neden olunmaması gerekir" dedi.

GÜVENSİZLİK DEMEK

Son PM toplantısında Kılıçdaroğlu'nun iradesine karşı olan üyelerin çoğunluğu ele geçirdiğini hatırlatan Sav, "Genel başkanın kararlarında bir haksızlık olduğuna ilişkin uyarı niteliğinde bir çoğunluğa ulaşıldı. Bir anlamda bu sayı, genel başkana ve MYK üyelerine güvensizlik anlamına da gelir. Olağan kurultay için kongreler takviminin işletilmekte olması bahanesi Siyasi Partiler Kanunu'nun amir

hükmü karşısında geçersizdir" ifadelerini kullandı.

'PARA PUL' SÖZÜNE SERT TEPKİ

KILIÇDAROĞLU'NUN Belediye Başkanları Toplantısı'nda söylediği, "Para-pul işlerine girmemiş birini getirin, genel başkanlığı bırakayım" sözünü de eleştiri yağmuruna tutan Sav, "Bu söz, CHP'de geçmişi temiz olan yok demek anlamında algılanır. Yenilir yutulur bir şey değildir. Hatta bazı duyarlı üyeler, bunun partiye ve kendilerine açıkça yapılmış bir hakaret sayabilir" dedi.