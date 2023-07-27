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Haberler Politika Kırmızı Bültenle aranan isimler Belçika’da teröristlerin gösterisinde!

Kırmızı Bültenle aranan isimler Belçika’da teröristlerin gösterisinde!

Kırmızı Bültenle aranan isimler Belçika’da teröristlerin gösterisinde!

TERÖR örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktı. Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Aydar ve Uzun, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı. Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

'UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI'

BAZI Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu. Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.

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