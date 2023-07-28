İYİ Parti İl Başkanı Taner’e istifa çağrısı

AYDIN'DA Nazilli ve İncirliova ilçelerinde belediyelerin AK Parti'ye geçmesi İYİ Parti'de kaos yarattı. Partililerin topa tuttuğu İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner'in istifası istendi. İYİ Parti Genel Merkezi'nin siyasi politikaları partide kopuş sürecini hızlandırırken Aydın'da İYİ Parti silinme noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her şey Türkiye için" çağrısıyla yaptığı hizmet daveti üzerine İyi Parti'den ilk istifa eden isim olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AK Parti'ye katılmıştı. Özcan'dan 8 ay sonra İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına icabet ederek İYİ Parti ile bağını koparıp AK Parti'ye geçti.

İncirliova Belediye Başkanı Kaya AK Parti'ye geçti

ORTADA BAŞARISIZLIK VAR

İKİ başkanın istifasının ardından Aydın ilçelerinde İYİ Partili belediye başkanı kalmazken sadece 1 milletvekili ile İYİ Parti siyaset arenasında yer alıyor. Her geçen gün kan kaybı yaşayan İyi Parti'de İl Başkanı Recep Taner'in koltuğu sallanıyor.

Partinin 2 belediye başkanını kaybetmesinden sorumlu tutulan Recep Taner'i partililer istifaya davet etti.

Eski Efeler Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ertürk, kaosu yönetemediği için Taner'i yerden yere vurdu ve "Oylar yerinde kalsaydı, belediye başkanları gitmezdi. İl Başkanı Recep Taner, başarısız olduğunu kendi diliyle söyledi. İki tane belediyeyi kaybettiğimize göre burada bir sorun var demektir. Taner istifa etmelidir" dedi.