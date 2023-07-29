Zafer Mutlu’dan Ekrem İmamoğlu’na oksijen

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ufak ufak cesaretlendi.

Cesur değil, korkak, çekingen, yan cebime koy...

Hazıra konmak amacında.

Belediye başkanlığı konforunu terketmeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya meraklı suçlamalarda bunalan Ekrem İmamoğlu ilk defa "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor" diyebilme cesareti buldu. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bunaltarak yerini kendisine bırakmasını sağlamak amacıyla kurduğu internet portalında ve ardından meşhur gazeteci Zafer Mutlu'nun Oksijen gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

Yazıda da ilk defa demokratik lider ve cesaret vurgusu dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun antrenörlüğünü CHP eski meşhur genel sekreteri Önder Sav yapıyor. Önder Sav, FETÖ kasetiyle devrilen merhum Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu getiren önemli aktörlerin önde geleni idi.

Ama Kılıçdaroğlu koltuğa oturunca ilk işi Önder Sav'ı tasfiye etti.

Önder Sav üzüntüsünü içine attı. 13 yıl sonra Kılıçdaroğlu'ndan intikam almak üzere Ekrem İmamoğlu'nun antrenörlüğünü yapıyor. İzmir'de oturan CHP'nin eski meşhur grup başkan vekili Kemal Anadol da ikinci antrenör olarak Kılıçdaroğlu'nu devirecek taktikleri belirliyor.

Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik gizli zoom toplantısı suflesini Önder Sav'ın verdiği ve özelllikle parti meclisi yoluyla Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü toplantı marifetiyle yıkmayı da Önder Sav'ın akıl verdiği öğrenildi.

Nitekim 60 kişilik parti meclisinde Kılıçdaroğlu muhaliflerinin 31 oya çıkması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun hemen Önder Sav'a koştuğu, olağanüstü kongre için parti meclisini hemen harekete geçirme taktiği istediği duyuldu. Önder Sav'ın, "İstanbul ilçe kongrelerinin yapılacağı 15 Ağustos'a kadar bekleyin. Sayıyı 40'a çıkarmaya çalışalım. Ben de 13 yıl sonra tv'ye çıkacağım, Kılıçdaroğlu'na tavır koyacağım" dediği konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yol haritasını Önder Sav çizdi. İmamoğlu'nun paralel genel başkan adayı olmak istediğini resmen açıklama hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Bu açıklama ile Ekrem İmamoğlu cuntasının İstanbul'da 20'ye yakın ilçe başkanlığını ve il delege çoğunluğunu almaya yöneleceği konuşuluyor. CHP İstanbul İl başkanlığını fiilen yöneten Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Canan Kaftancıoğlu'nun "Ekremcilerden fazla 8 ilçe başkanlığı alabilir, delegelerin de yüzde 75'ini Kılıçdaroğlu kazanır' dediği konuşuluyor.

ZAFER MUTLU SÜRPRİZİ

Ekrem İmamoğlu ufak ufak cesaretlenirken ilk defa Zafer Mutlu'nun gazetesinde net ve açık 'Kemal Kılıçdaroğlu değişmeli' yazısı çok dikkati çekti. Meşhur gazeteci Zafer Mutlu'nun iç ve dış kontakları var. Aydın Doğan'a çok yakın isim. Oksijen isimli gazetesi bir muhalefet platformu. Halk TV Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde.

Sözcü grubundan sonra Oksijen de Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yöneldi.

Zafer Mutlu'nun özel üniversite arazisi sorununu Ekrem İmamoğlu çözmek için uğraşıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun liderlik çıkışına yönelik yazısını yayınlama konusunda, Zafer Mutlu'nun Oksijen gazetesinin devreye girmesi Ekremciler ile Kılıçdaroğlu savaşının yeni gelişmelere yol açacağını gösteriyor.

BÜYÜK SAVAŞ İSTANBUL İL KONGRESİ

Sözcü ve Zafer Mutlu grubunun Ekrem İmamoğlu'nu genel başkan yapmak için İstanbul il kongresinin kanlı ve çok kavgalı geçeceği ifade ediliyor.

CHP olağan kurultayının 29 Ekim'de ya da Kasım'ın ilk haftasında yapılması kesinleşmiş görünüyor.

EKREM İBB ADAYI OLMAKTAN KAÇIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki özellikle İngiliz ve içteki etkin iş dünyasının bazı anket şirketlerine yaptırdıkları gizli anketlerde İmamoğlu İstanbul belediye başkanlığı seçimlerini KAYBEDİYOR.

Bu gizli gerçek nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığına soyunması ağırlık kazanmış durumda.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun da olağan kurultayda kazanırsam beni siyasi yasak içine sokmaları mümkün olmaz. CHP genel başkanına istinaftan yasak kararı çıkarmaya teşebbüs edemezler, düşüncesinde olduğu belirtiliyor.

Belediye başkanı olarak kaybedersem, hava gider düşüncesi yüksek.

Onun için Ağustos'ta CHP ilçe başkanlıkları ve Ekim başlarında İstanbul kongresine Ekrem İmamoğlu asılacak.

Kasım olağan kurultayında genel başkan adayı olma planını Önder Sav'ın ve Zafer Mutlu grubunun istediği söyleniyor.

CHP MECLİS GRUBU

Ekremciler bugün parti meclisinde 31 oya çıktılar. 40'a çıkmaya çalışıyorlar.

Ekrem İmamoğlu'nun net ve açık genel başkanlık açıklamasının asıl safları daha çok belirleyeceği ortada görünen bazılarının Ekrem safına geçeceği düşünülüyor.

CHP meclis grubunda şu anda 30 Ekremci milletvekili olduğu tesbit edildi. 100 milletvekili de Kılıçdaroğlu taraftarı.

Ekrem'in genel başkan adaylığının daha çok milletvekilini İmamoğlu yanına çekeceği de tahmin ediliyor.

SARIGÜL ÖNE ÇIKIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adayı olmaktan kaçma ihtimali Mustafa Sarıgül'ün şansını yükseltiyor.

Gizli bir ankete göre Mustafa Sarıgül İstanbul'da İmamoğlu'nun önünde çıkmış. Bu anket Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eline bulunuyor.

ZAFER MUTLU'DAN İMAMOĞLU'NA OKSİJEN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' mesajı vermişti. İmamoğlu son yaptığı açıklamada ise, "Toplum, CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor" demişti.

İmamoğlu Gazete Oksijen için bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu'nun yazısındaki 'demokratik lider' ve 'cesaret' vurgusu ise dikkat çekti.

"DEMOKRATİK LİDER PARTİZANLIK YAPMAZ"

İmamoğlu şunları ifade etti:

"Güçlü liderlik kararlılık, tutarlılık, samimiyet, toplumla duygudaşlık kurma becerisi, toplumun derdini dert edinme hassasiyeti, toplumdaki farklı fikirleri bir bütünlük içinde sentezleme kabiliyeti, toplumsal sorunlar ve farklı pozisyonlara yönelik yüksek duyarlılık gerektirir. Aynı zamanda demokratik lider hesap veren, şeffaf, toplum tarafından izlenebilen, denetlenebilen bir kişi olmalıdır.

Demokratik lider partisinin ilkelerine bağlı olur ama partizanlık yapmaz. Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir.

CESARET MESAJI

Türkiye'nin toplumsal barışını hakkıyla tesis etmemizi engelleyen, yüzyılı aşan büyük meseleleri vardır. Ülkemizin farklı düzeylerde yönetimine talip olan siyasal liderlerin öncelikle kendini dışlanmış hisseden vatandaşlarımızın ve toplum kesimlerinin sorunlarını çözmek için cesaretle hareket etmeleri bugün bir zorunluluktur. Demokratik liderlik başta Kürt ve Alevi sorunu olmak üzere ülkenin açık yaralarını iyileştirmek için gerekli zemini titizlikle inşa eder. Risk almaktan kaçınmaz.

Ülkemizin birlikteliğini güçlendirecek çözümler için cesur ve kararlı bir irade ortaya koyar. Bu irade Türkiye'nin köklü dönüşümü için kaçınılmaz bir yükümlülüktür."

SONUÇ

DIŞ ve iç köprüleri yüksek Aydın Doğan'ın önemli kolu meşhur Zafer Mutlu'nun Ekrem İmamoğlu'na verdiği OKSİJEN bakalım ne gibi gelişmelere yol açacak.

AYRICA İngiliz BBC'nin Ekrem İmamoğlu'na yönelik propaganda haber analizleri çok manidar. ALMANCI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU İNGİLİZLER YIKABİLECEK Mİ?

İŞTE BÜTÜN MESELE BU...