Asıl engelci kendisi çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hükümet tarafından engelleniyoruz, ayağımıza çelme takıyorlar" diyerek mağdur rolüne soyunurken, kendisinin bugüne kadar İzmir'e yapılacak önemli birçok projeye karşı çıkması, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" sözünü akıllara getirdi.

HEPSİNE KARŞI ÇIKTI

Seçimlere az bir zaman kala ortaya çıkıp yapamadığı icraatlar için engellendiği iddiasında bulunan Soyer'in İzmir'in önünü açmak için yaptığı birçok yatırım ve projeye karşı çıkıp engel olmaya çalışması "Asıl engelci kendisi" değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Soyer, İzmir'in trafik çilesinin önüne geçmek için çalışmaları sürdürülen ikinci çevre yolu projesine daha gündeme gelir gelmez "Ağaçlar kesilecek" iddiasıyla karşı çıktı. Soyer, Bergama Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılmak istenen ve kente önemli bir yeşil alan kazandıracak Millet Bahçesi projesini de istemedi ve projeye dava açtı. Çeşme Projesi'ne ilk başta destek veren ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un düzenlediği toplantılara katılan, hatta Bakan Ersoy'a teşekkürler eden Soyer, sonradan 'U' dönüşü yaptı. Birden bire Çeşme Projesi'ne karşı çıkmaya başlayan Soyer, bu projeye karşı dava bile açtı. Soyer, Buca Cezaevi yıkıldıktan sonra çok değerli olan bu kamu arazinin 44 bin 442 metrekaresini sosyal donatı alanı yani yeşil alan, rekreasyon alanı, eğitim alanı, pazar yeri ve park haline getirecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planına karşı da dava açtı.

İNCİRALTI BARDAĞI TAŞIRDI

Soyer, yıllardır yatırımsızlıktan kapasitesi iyice düşen İzmir Limanı'nın eski günlerine dönmesi amacıyla gündeme getirilen satış düşüncesine bile karşı çıktı. Soyer'in en son onlarca yıldır planlama bekleyen İnciraltı'nda Narlıdere ve Balçova Belediyesi'nin CHP'li başkanları dahil her kesimin görüşü alınarak hazırlanan ve mağduriyetleri sona erdirecek plana da karşı çıkması artık bardağı taşırdı. Soyer, bu planlarda da yer verilen Körfez Geçişi Projesi için de rahatzsızlığını belli etti. Soyer'in İnciraltı'ndaki mağdur arsa sahiplerine seçim öncesi çözüm sözü vermiş olmasına rağmen böyle bir çıkış yapması büyük tepki topladı.

KAYA: HER SEYE TAKOZ KOYUYOR

İzmir'de 'engel' deyince akla gelenlerin en başında CHP ve Başkan Soyer'in yer aldığını vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "Bir belediye başkanı önce kentin önünü açmayı düşünmeli ama o maalesef cezaevi arazisinden İnciraltı'na kadar her şeye takoz koyuyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde bir araya geldiği ve sorunun çözümü için söz verdiği İnciraltı toprak sahiplerine bugün 'küçük çıkar grupları' diyerek hakaret ediyor. Bu çok ayıp ve çirkin. Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir halkına yalan söyleyemez" dedi. Bakanlık ve Büyükşehir bürokratları arasında yapılan toplantının fotoğrafları, Büyükşehir plan öneri görselleri ve geçmişteki kendi beyanları ile bu yalan çürüdü. Defalarca kendisinden görüş istendi, Bakanlık ve Büyükşehir bürokratları defalarca bir araya geldi, öneri planlar sunuldu. İzmir tüm bu projelere karşı çıkan engelci zihniyete sandıkta dersini verecek" dedi.

BURSALI: İZMİRLİ CEVABINI VERECEK

CHP ve Soyer zihniyetinin 'engelcilik' üzerine kurulduğunu ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da, şunları söyledi: "Türkiye'de SİHA'lar başta olmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan otoyol ve köprülere kadar her şeye karşı çıktılar. Türkiye'nin terörle mücadele için sınırdışı harekat yapmasına, Libya'da kendi çıkarlarını savunmasına karşı çıktılar. Soyer de aynısını İzmir'de yapıyor. İzmir'in yararına ne varsa karşı çıkıyor. Kentin önüne öyle bir barikat kurmuşlar ki, şehri ileriye taşıyacak hiçbir yatırım ve projeye geçit vermek istemiyorlar. Çünkü, bu projeler yapıldığında kendilerinin aslında hiçbir şey yapmadığı çok daha net bir şekilde görülecek. Ancak, bu devran böyle gitmez. 'İzmirlinin oyunu çantada keklik görmüyoruz' deyip bal gibi de öyle görenler eninde sonunda bu halktan hak ettiği cevabı alacak. Bu yerel seçimler çok farklı olacak."

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ

İZMİR'İN TRAFİK ÇİLESİ BİTMİYOR

BUCA CEZAEVİ

BERGAMA MİLLET BAHÇESİ

İZMİR LİMANI

ÇEŞME PROJESİ

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