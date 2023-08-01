İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları toplu sözleşme görüşmelerinde istediklerini alamayan işçiler greve gitti, metro ve tramvayda şalterler indi. İzmirli perişan oldu. Minibüs ve otobüsler tıklım tıklım doldu. İzmirliler fuzuli harcamalardan vazgeçmeyen, konserler düzenleyip bol bol heykel diken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Konseri, heykeli bırak da önce böyle grevlerin önüne geç" diyerek tepki gösterdi.

TEDBİRLER YETERSİZ

Büyükşehir Belediyesi grev kararının ardından toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için metro ve tramvayların olduğu yerlerde ek hat çıkardı. Ancak belediyenin bu tedbirleri yetersiz kaldı. Sefer sayıları az olduğu için İzmirliler tıka basa dolu olan otobüslere binmekte zorlandı. Yollarda perişan olan İzmirliler, duruma sert tepki gösterdi. İZMİR'DE ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı çıkmaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

TALEP KABUL GÖRMEDİ

ÖNCEKİ gece greve saatler kalan işçi ve işveren tarafı İzmir Metro Genel Müdürlüğü'nün Halkapınar'daki ana binasında tekrar bir araya geldi. Hem işçiler hem de İzmirliler açısından kritik olan görüşmede kalan 11 madde masaya yatırıldı. Taraflar şimdiye kadar uzlaşılamayan iş süreleri, iş riskleri, grup ücretleri, yeni işe alınacakların ücretleri gibi maddelerde de yine anlaşmaya varamadı. 625 metro ve tramvay işçisini ilgilendiren görüşmelerde sendika 725 TL günlük yevmiye ücreti talep ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son teklifi sendika tarafından işçilere soruldu. Verilen arada Büyükşehir Belediyesi'nin son teklifi Metro Genel Müdürlüğü'nde bekleyen işçilere aktarıldı ancak bu talep işçilerin çoğunluğu tarafından kabul edilmedi.

'İŞTE HODRİ MEYDAN'

Görüşmeler sonrası işçilere açıklamada bulunan Demiryol- İş Sendikası Şube Başkanı Hamdullah Giral "Haklı taleplerimiz karşılık bulmadığından daha önce aldığımız grev kararını hayata geçiriyoruz. Son dakikaya kadar elimizi uzattık, kapımızı açık tuttuk. Grev kararını assak bile yine de kapımız açık. Yeter ki emekçinin emeğinin karşılığını verin. Elimizi her zaman uzatıyoruz. İşte hodri meydan! Bizi bu grev kararını uygulamak zorunda bırakanlar artık düşünsün" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ TEK KAMU İŞÇİLERİ GREVİNİ İZMİR HAK ETMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, greve tepki gösterdi. Teklif edilen ve istenilen ücretlere ilişkin açıklama yapan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi metro ve tramvay çalışanları için Toplu İş Sözleşmesi teklifimiz; en yüksek giydirilmiş net ücret 25.009 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 22.105 TL. En yüksek net ücrette 12.157'den 25.009'a çıkan teklifimizle önerdiğimiz artış oranı yüzde 105'tir. İstenilen ise en yüksek giydirilmiş net ücret 39.685 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 33.813 TL. Bu rakamların içine yol, yemek ve izin ücretleri dahil değildir. Çalışanlarımıza önerdiğimiz rakamların Türkiye şartlarında pek çok kamu kurumundan ve özel sektörden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Belki de Türkiye'deki tek kamu işçileri grevini İzmir hak etmiyor. İşçilerin taleplerini duyurabilecek yöntemler varken doğrudan greve çıkılması, üstelik de hafta başı başlatılması kentimiz ve hemşerilerimiz açısından ciddi mağduriyete neden olmuştur. Sendika yetkililerini İzmir için sağduyuya davet ediyorum" diye konuştu.

İZMİR SENİN GİBİ BAŞKANLA YÖNETİLMEYİ DE HAK ETMİYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, grev nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi. Soyer'in İzmir'deki grevle ilgili söylediği "Türkiye'deki tek kamu işçileri grevini İzmir hak etmiyor" sözlerine tepki gösteren Bursalı, "Maalesef İzmir, sizin gibi bir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yönetilmeyi hak etmiyor. Şehrimiz belediyecilik hizmetleri açısından maalesef her geçen gün daha kötüye gidiyor. Çünkü, Büyükşehir Belediyesi, doğru kararları, doğru zamanda alıp uygulayamıyor. Sayın Soyer, heykel, konser peşinde koşmaktan kentin esaslı sorunlarını çözemiyor. Olan da İzmirliye oluyor. Bu grevin bir an önce bitirilmesini ve İzmirlilerin ulaşımlarını rahatça yapamasının sağlanmasını istiyoruz. İki tarafı da bu grevi sonlandırmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN KÖTÜ YÖNETİLEN KURUMU

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, metro ve tramvay işçilerinin greve gitmesi nedeniyle vatandaşın mağdur edilmesine, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, üzülerek söylüyorum ki ülkemizin en kötü yönetilen kurumlarından biridir. Bir aydır alakasız konularla ilgili basın açıklamaları düzenleyen Tunç Soyer eğer yaklaşan bu krizle ilgili çalışsaydı, İzmir bugün bu sıkıntıyı yaşıyor olmayacaktı" şeklindeki sözleriyle tepki gösterdi.

ÇALIŞAN HAKLARI SÜREKLİ KRİZ OLUYOR

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuyla ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu. Saygılı paylaşımında, "Bir kentin üç temel sorunu; "Çöp, su ve ulaşım" birer sorun olarak büyümeye devam ediyorsa; ortada "İşini yapamayan bir belediye" vardır!" dedi. "Hele üzerine bir de "Çalışan hakları" sürekli kriz oluyorsa; durum daha da vahimdir!" diyen Saygılı, "Kent içi trafiğinin tüm uzuvlarıyla felç oluşunu seyreden, verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e söylenecek tek söz vardır: İzmir'i yönetemiyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

SENDİKA NE İSTEDİ BÜYÜKŞEHİR NE ÖNERDİ?

DEMİRYOL-İŞ Sendikası Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teklif ettiği ve sendikanın talep ettiği ücretlerle ilgili işçilere şu açıklamayı yaptı: 1 Ağustos'tan sonra sosyal kalemlere enflasyon farkı verilecek. Söyleyeceğim brüt ve net ücretlerde yol, yemek, gece çalışma ücreti, eğitim, ve izin yardımı da dahil değil. Evli bir çocuklu 10 yıllık çalışan için orta grupta bizim talebimiz ikramiyesiz 24 bin 500 TL, ikramiyeli 29 bin 500 TL idi. Son teklifleri ikramiyesiz 19 bin 300 TL, ikramiyeli de 23 bin TL. Bu birinci altı ay için geçerli. En altı grupta ise birinci altı ay talebimiz yüzde 15 vergide 22 bin 500 TL idi, ikramiyeli 27 bin 500 TL idi. Büyükşehir'den gelen teklif 17 bin 500 TL, ikramiyeli 21 bin 250 TL.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için Halkapınar Metro İstasyonu'na gelen ve grev nedeniyle metroya binemeyen Mümin Öztürk, "Biraz vatandaşı da düşünmek lazım. Ben her sabah metroya binerek işime gidiyorum. Geri döneceğim mecburen. Buradan Üçkuyular'a gidip Balıklıova aracına binip yerime gitmek istiyorum ama bugün gidemeyeceğim demek ki. İnşallah yarın da devam etmez" diye konuştu.

'İLK KEZ KARŞILAŞTIM'

İşe gitmek için Halkapınar Metro İstasyonu'na gelen bir diğer vatandaş Meymet Kaymaz ise, "Saat 5'te işe gideceğiz, geliyoruz metro yok. Hepimizi mağdur ettiler. Nasıl olacak bu? Artık şimdi taksi bulacağız da işimize gideceğiz" dedi.

'HERKESE DUYURULSAYDI'

Vatandaşlardan Menderes Öztaş, "İzmir'de yaşıyorum ve ilk kez grevle karşılaştım. Bugün Gaziemir'e gidecektim ama gidemedim. Grev olduğunu bilmiyordum. Nasıl gideceğimi bilmiyordum" dedi. Grev olacağını bilmediğini söyleyen vatandaşlardan Hasan Erdağ ise "ŞokE olduk. İşlerim vardı. Şaşkınım. Ben Halkapınar'dan Konak'a gidecektim. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi. işe gitmeye çalışan vatandaşlardan Ercan Turan da "Şu anda işe gidemiyorum. Bana imkan sağlanamıyor. Böyle bir yönetime isyan ediyoruz. Bu grevin daha fazla duyurulması gerekiyordu. Grevi neden yaptıklarını da bilmiyorum. Herkese duyurulsaydı halk ona göre önlem alırdı. Ben grev olduğunu bu sabah öğrendim. Her taraf kapalı. Ben şimdi nasıl gideceğim? Taksiyle mi gideceğim?" diye konuştu. Mehmet Kaymaz duruma tepki göstererek, "Saat 05.00'te işe gidiyoruz ama metro yok. Burada kaç kişi rezil oldu" dedi.

TOPLU ULAŞIMDA TAM BİNİŞ 13 TL OLDU

Uzun süredir İzmir'in gündeminde olan ulaşım zammı, UKOME toplantısında netleşti. Oy birliği ile alınan kararla İZTAŞIT, ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesine zam yapıldı. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 13 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 TL ve öğrenci kartı ile biniş ücreti ise 5 TL oldu. Yeni düzenlemeyle, tam ile indirimli binişler 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada yüzde 50, ikinci aktarmada yüzde 75 indirimli olacak, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.

İZMİR'DE GREV DALGASI BÜYÜYOR!

Metro ve tramvaydaki grevin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan işçiler de iş bırakacak. Dün sendika yöneticileri ile Başkan Soyer arasında gerçekleşen geriye dönük alacaklarla ilgili toplantıdan sonuç çıkmayınca, bir günlük iş bırakma eylemi kesinleşti.

İZENERJİ ve İZELMAN işçilerinin 20 bin ile 40 bin TL arasında değişen geriye dönük alacağı bulunurken, yapılan toplantıda Başkan Tunç Soyer, sadece 5 bin TL ödeyebileceklerini aktardı. İş bırakma eylemi ESHOT şoförleri, itfaiye, anaokulu, Eşrefpaşa Hastanesi acil birimi, aşevleri ve otopark çalışanlarını kapsamayacak. İşçiler bu sabah mesai saati başlangıcında Kültürpark'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet biriminde bir araya gelecek ve gün boyu üretim yapmayacak.

MEMURLAR DA İŞ BIRAKACAK

Bir geriye dönük alacak krizi de İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kamu emekçileri ile yaşanıyor. Kamu emekçilerinin ortalama 6 bin 500 TL alacağı bulunuyor. KESK Tüm Bel Sen'in çağrısıyla kamu emekçileri bugün öğleden sonra hizmet üretmeyecek. Sendika tarafından üyelere gönderilen mesajda "13:30'da kartlarımızı basıyor ve 1 no'lu hol önündeki basın açıklaması sonrası iş bırakıyoruz" denildi.