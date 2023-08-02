Yolcu vapuru Karşıyaka İskelesi’nde karaya çarptı

İzmir Körfezi içinde yolcu taşımacılığı yapan gemi, makine arızası nedeniyle kontrolden çıkarak Karşıyaka İskelesi yanında karaya çarptı. İZDENİZ yetkilileri sahilde herhangi bir hasar oluşmadığını ancak geminin baş tarafındaki sancak- iskele tampon sisteminde ufak çapta hasar oluştuğunu söyledi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın ardından gemi, Bostanlı İskelesi'ne demirledi.

İZDENİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İZDENİZ yetkilileri sahilde herhangi bir hasar oluşmadığını ancak geminin baş tarafındaki sancak-iskele tampon sisteminde ufak çapta hasar oluştuğunu söyledi. Yetkililer ayrıca konuyu hemen İzmir Liman Başkanlığı'na ilettiklerini de dile getirerek ayrıntılı inceleme yapıldıktan sonra geminin en kısa sürede düzenli seferlere devam edeceğini belirtti.