Çatışmaların şiddeti arttı OHAL ilan edildi

Etiyopya'da ordu ile milisler arasındaki çatışmaların şiddetinin artması üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Hükümet ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 2022'de barış anlaşması imzalanmış ve bölgedeki tüm örgütleri silahsızlandırma başlamıştı. Ancak, TPLF'ye karşı ordunun yanında savaşan yerel milis güçlerinin silahlanmayı reddetmesi üzerine çatışmalar başlamıştı. Başbakanlık Ofisi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Hukuk sistemi kapsamında bu tür hareketleri kontrol altında tutmanın zorlaşmasıyla böyle bir karar alınması gerekti" denildi.